Excarcelan a Marggie Orozco, médica venezolana condenada por mensaje de WhatsApp

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones de su excarcelación. El Pitazo
Por
Manuel Vega Loo
  • 26/12/2025 06:54
La doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, fue excarcelada este miércoles 25 de diciembre, según confirmó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales a través de su cuenta en X, reveló El Pitazo.

Orozco había sido condenada este 16 de noviembre a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación venezolana para delitos graves, tras enviar un audio por WhatsApp en el que criticaba a la administración de Nicolás Maduro y exhortaba a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La médica fue detenida el 5 de agosto de 2024 en su residencia, ubicada en San Juan de Colón, estado Táchira, pocos días después de los comicios presidenciales.

De acuerdo con la información disponible, el mensaje de voz circuló inicialmente en un grupo vecinal, pero posteriormente llegó a manos de simpatizantes del oficialismo, quienes presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

El caso de Orozco generó amplias críticas de organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la criminalización de la opinión política y el uso del sistema judicial para castigar la disidencia en Venezuela, recordó El Pitazo.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido detalles oficiales sobre las condiciones de su excarcelación ni si la medida implica libertad plena o algún tipo de régimen cautelar.

