Excarcelan a Marggie Orozco, médica venezolana condenada por mensaje de WhatsApp

La doctora <b>Marggie Xiomara Orozco Tapias</b>, de 65 años, fue <b>excarcelada este miércoles 25 de diciembre</b>, según confirmó el <b>Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales</b> a través de su cuenta en X, reveló <b>El Pitazo</b>.Orozco había sido condenada este <b>16 de noviembre</b> a <b>30 años de prisión</b>, la pena máxima prevista en la legislación venezolana para delitos graves, tras enviar un <b>audio por WhatsApp</b> en el que criticaba a la administración de <b>Nicolás Maduro</b> y exhortaba a participar en las <b>elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024</b>.