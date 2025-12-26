Excarcelan a Marggie Orozco, médica venezolana condenada por mensaje de WhatsApp

La doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, de 65 años, fue excarcelada este miércoles 25 de diciembre, según confirmó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales a través de su cuenta en X, reveló El Pitazo.

Orozco había sido condenada este 16 de noviembre a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación venezolana para delitos graves, tras enviar un audio por WhatsApp en el que criticaba a la administración de Nicolás Maduro y exhortaba a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.