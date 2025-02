Exclusiva | China reacciona: ‘Estados Unidos, por favor, aprende a respetar’

Pregonando en voz alta el lema “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande” (MAGA), una delegación estadounidense visitó Panamá, trayendo un impacto mayor que una tormenta tropical.

Panamá recibió con todo el protocolo debido a la delegación, y desde el Aeropuerto de Tocumen hasta la capital, ondeaban hermosos pabellones nacionales. Un alto funcionario estadounidense anunció con entusiasmo que, tras asumir el cargo, el secretario de Estado de ese país visitaría América Latina en su primer viaje oficial, llegando a Panamá, ¡lo que marca el preludio de una era dorada para las Américas! ¡Wow, suena tan emocionante que todos deberíamos celebrarlo con alegría! Sin embargo, los panameños se sienten inquietos y susurran entre sí: ¿Qué vienen a hacer aquí?

Sin duda, Panamá es extremadamente importante para Estados Unidos. De lo contrario, no habría construido aquí el Canal y controlado la Zona del Canal durante 85 años, y ahora no estarían buscando recuperar ese control. Tampoco habrían enviado 27.000 soldados para invadir Panamá en 1989, y quizás, según las propias autoridades estadounidenses, no descartaría la posibilidad de enviar tropas nuevamente en el futuro. Por supuesto, Estados Unidos también tiene sus intereses relacionados con inversiones, comercio y ciudadanos en Panamá.

Panamá es tan importante para Estados Unidos que este no puede tolerar que Panamá coopere con China. Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con China en 1979, y ¿por qué, cuando Panamá hizo lo mismo 38 años después, Estados Unidos reaccionó con tanta furia? El establecimiento de relaciones entre China y Panamá fue transparente y honrado, sin operaciones encubiertas ni transacciones de dinero.

El volumen comercial entre China y Estados Unidos alcanza los 688.280 millones de dólares, y más de 70.000 empresas estadounidenses han invertido en China. ¿Por qué, entonces, Estados Unidos ve las operaciones de empresas chinas en Panamá como una amenaza descomunal?

China y Panamá son nuevos amigos, pero también comparten una larga historia. Hace 170 años, los chinos llegaron a Panamá para participar en la construcción del ferrocarril interoceánico, cuyos restos, según los dichos populares panameños, todavía yacen bajo los durmientes. Durante más de 170 años, los intercambios económicos, comerciales y culturales entre China y Panamá han seguido desarrollándose.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, China nunca ha traído miedo a Panamá, sino igualdad, respeto y beneficio mutuo, así como más oportunidades de desarrollo, incluidas las que surgen dentro del marco de “la Franja y la Ruta” para hacer más negocios, construir más carreteras y puentes en mayor beneficio del pueblo, guiados por los principios de Consulta, Contribución y Beneficios entre Todos. El gran mercado chino de 1.400 millones de personas se ha abierto a productos agrícolas como el cerdo, la carne de res, el pollo, la piña y el café de Panamá, y casi 9.000 panameños capacitados en China están jugando un rol loable en todos los ámbitos de la vida del país.

El Canal se ha convertido en el foco de la ira de Estados Unidos: “Panamá, no lo has gestionado bien, cobras tarifas desorbitantes y además permites que empresas chinas operen los puertos. Si no tomas medidas inmediatas para cambiar, ¡yo actuaré!” Sí, las acciones de Estados Unidos contra Panamá están frescas en la memoria. En la historia, la única vez que el Canal fue cerrado no fue por ningún otro país, ¡sino por la invasión del propio Estados Unidos! El canal es una vía acuática crucial que garantiza el flujo del comercio mundial.

La única parte que ha amenazado el canal es Estados Unidos, lo que no solo representa una amenaza para Panamá, sino también para todo el mundo. Respetar la neutralidad permanente del canal es un compromiso solemne de China. La razón por la que China aún no puede adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal es que Taiwán, una provincia de China según las Naciones Unidas, sigue siendo parte del Protocolo, del cual, según especifica el mismo Protocolo, solo pueden formar parte los Estados. Este ha sido un error histórico. Una vez Taiwán expulsado del Protocolo, la adhesión de la República Popular China no será un problema.

El que no quiere la incorporación de China no es la misma China, sino precisamente Estados Unidos, porque nunca permitirá que se corrija este error. En la comunidad internacional, todos los países son iguales y tienen el derecho a desarrollar relaciones diplomáticas de manera autónoma. Nadie tiene el derecho de dar órdenes o dictar pautas a otros países. Si Estados Unidos quiere crear una “era dorada” para las Américas, primero debe respetar a los otros países y preguntar a los pueblos de América Latina qué tipo de era desean.

La autora es la embajadora de la República Popular China en Panamá