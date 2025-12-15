“Existe riesgo de que se pierda el proceso electoral en Honduras”, según el Consejo Nacional Electoral

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un “considerable riesgo” de que “se pierda el proceso electoral” de los comicios generales del pasado 30 de noviembre en Honduras.

“Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz”, indicó Hall en un mensaje en la red social X.

“Continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales”, subrayó.

Agregó que ante los hechos, “que constituyen delito”, se han tomado medidas como la de solicitar “apoyo al Jefe del Estado Mayor Conjunto (de las Fuerzas Armadas) para que resguarde la seguridad del personal del CNE en INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional), el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones”.

La denuncia de Hall se produce cuando pequeños grupos de activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con su rostro cubierto, están protestando, lanzando piedras y quemando neumáticos, a pocos metros del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que guarda el material electoral del CNE.

También hay incidentes frente al Infop y en el interior de la misma institución, según pudo constatar EFE.

Hall dijo que se ha instruido “remitir comunicación a los partidos políticos, como responsables de acreditar los miembros de Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial, de acuerdo a la Ley Electoral. En la misma, se les informa la imposibilidad de iniciar los escrutinios especiales y se les solicita que tomen las medidas necesarias para que las personas que han enviado a cumplir una función legal, no continúen acciones reñidas con la Ley al impedir el procesal electoral”, señaló Hall.

Ante los últimos hechos denunciados, la funcionaria hizo un llamamiento al Colegio de Abogados de Honduras para que preste apoyo al CNE “desplazando notarios que levanten acta de todo lo que está sucediendo en INFOP, a efecto de documentar posteriores acciones legales”.

También le pidió “a la comunidad internacional y a los observadores a documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar en situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir”.

“¡A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo: el mundo observa y la historia juzga implacablemente!”, apostilló.

El CNE, que desde el día de las votaciones tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales, debió comenzar el pasado sábado con el escrutinio especial de más de 2.700 actas electorales que presentan inconsistencias, pero debido a múltiples problemas no ha sido posible iniciar ese proceso.

Tras dos semanas de las elecciones, los hondureños siguen sin conocer los resultados oficiales de los comicios, los que, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas, encabeza el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura -que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump-, con 1.305.033 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con 1.261.849 papeletas (39,19 %).

La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %).