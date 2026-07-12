Fallece Hamad bin Khalifa Al Thani, el emir que transformó Catar en potencia mundial

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emir de Catar y figura clave en la transformación del pequeño emirato del Golfo en una potencia energética y diplomática de alcance global, falleció este domingo 12 de julio de 2026 a los 74 años, según confirmó el Amiri Diwan. El gobierno decretó cuatro días de duelo nacional y las banderas ondean a media asta en todo el país. Hamad bin Khalifa asumió el poder en 1995 tras un golpe incruento contra su padre, el jeque Khalifa bin Hamad Al Thani. Durante 18 años de gobierno, impulsó una serie de reformas económicas, sociales y políticas que marcaron un antes y un después en la historia de Catar. En 2013 sorprendió al mundo al abdicar voluntariamente en favor de su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, gesto poco común en la región.

Arquitecto de la prosperidad

Bajo su liderazgo, Catar pasó de ser un país con recursos limitados a convertirse en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del planeta. La explotación de los vastos yacimientos del campo North Field permitió al emirato acumular una riqueza sin precedentes, que se tradujo en inversiones estratégicas en infraestructura, educación y salud. Hamad promovió además la diversificación económica, apostando por el turismo, la aviación y las finanzas. Su visión modernizadora también se reflejó en el plano social. En 2004 promulgó la primera constitución permanente del país, que estableció un Consejo Consultivo parcialmente electo. Introdujo elecciones municipales en las que las mujeres pudieron votar y ser candidatas, un paso significativo en la región.

Voz global

Hamad bin Khalifa entendió que la influencia de Catar debía ir más allá de sus fronteras. En 1996 fundó la cadena Al Jazeera, que revolucionó el panorama mediático árabe y se convirtió en una plataforma de alcance internacional. Asimismo, impulsó una política exterior activa, posicionando a Catar como mediador en conflictos regionales y como aliado estratégico de potencias occidentales, sin romper vínculos con actores como Irán o grupos islamistas. Uno de sus mayores logros diplomáticos fue asegurar la sede del Mundial de Fútbol 2022, evento que situó a Catar en el centro de la atención global y consolidó su imagen como país capaz de organizar acontecimientos de talla mundial.

Reacciones y legado