Fallece Hamad bin Khalifa Al Thani, el emir que transformó Catar en potencia mundial

Bajo su liderazgo, Catar pasó de ser un país con recursos limitados a convertirse en uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del planeta. La explotación de los vastos yacimientos del campo North Field permitió al emirato acumular una riqueza sin precedentes, que se tradujo en inversiones estratégicas en infraestructura, educación y salud. Hamad promovió además la diversificación económica, apostando por el turismo, la aviación y las finanzas.Su visión modernizadora también se reflejó en el plano social. En 2004 promulgó la primera constitución permanente del país, que estableció un Consejo Consultivo parcialmente electo. Introdujo elecciones municipales en las que las mujeres pudieron votar y ser candidatas, un paso significativo en la región.