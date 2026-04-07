Familias cumplen 90 días de vigilia en Venezuela por la liberación de presos políticos

Familiares de presos políticos cumplen 90 días en permanente vigilia a las afueras de varias cárceles de Venezuela por la liberación de sus parientes, recordó este martes la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

A través de X, la organización pidió que se siga acompañando “este esfuerzo valiente” de los familiares y afirmó que esta lucha se “sostiene en la fe en Dios y en la convicción de que la justicia debe prevalecer”.

”El dolor de estas familias no puede seguir prolongándose. ¡Basta de espera! ¡Libertad plena para todos los presos políticos!”, manifestó el CLIPP.

En enero de este año, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, informó sobre la excarcelación de un “número importante” de personas, lo que generó expectativas en los familiares de presos políticos que se trasladaron a varias cárceles, donde han pernoctado a la espera de la liberación de sus parientes.

Un mes y medio después, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía, que contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

En el marco de este proceso, 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha divulgado una lista con las identidades de los beneficiados.

Un total de 490 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó el pasado jueves la ONG Foro Penal.

El Gobierno, por su parte, niega que haya personas detenidas por motivos políticos, sino que asegura cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias ONG y partidos opositores.