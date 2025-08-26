Gobierno de Colombia asegura que el calendario electoral se mantendrá ‘sin contratiempos’

<b>El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez</b>, aseguró este martes 26 de agosto que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 se desarrollarán 'sin contratiempos' en las fechas establecidas y con plenas garantías de seguridad, pese a los recientes atentados y otros hechos de violencia en varias regiones.'El mensaje es claro: ningún hecho de orden público o circunstancia excepcional puede dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución y son inamovibles', subrayó el ministro, tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades.Sánchez Suárez presentó este 26 de agosto el ‘Plan Democracia’, un proyecto para garantizar la seguridad en procesos electorales, diseñado junto con la Registraduría, entidad encargada de dirigir y organizar las elecciones; la Procuraduría (Ministerio Público) y otros órganos de control.Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta de las presidenciales se hará el 31 de mayo.Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, las autoridades tienen programado un despliegue de más de 6.000 policías y 3.000 militares en las regiones, así como un refuerzo en la protección individual de los precandidatos presidenciales.Por su parte, Eljach recalcó que la institucionalidad está 'fuerte y articulada' para respaldar el proceso democrático y llamó a generar confianza entre la ciudadanía, pese a las amenazas y ataques de grupos armados ilegales.Sánchez destacó además que el país enfrenta una tarea inédita por el número de aspirantes presidenciales: más de 70 personas ya han manifestado su intención de competir en 2026, a los que hay que sumar centenares de candidatos a Senado y Cámara de Representantes.Los comicios del año próximo serán precedidos por otros de carácter local este año para escoger a los gobernadores de los departamentos de Magdalena y San Andrés, y a los alcaldes de Tunja y Bucaramanga, cuyas elecciones fueron anuladas, además de consultas internas de varios partidos para nominar a sus candidatos presidenciales.