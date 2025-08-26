Colombia duplica seguridad de los candidatos de cara a las elecciones de 2026

El Gobierno colombiano anunció este lunes que duplicó las medidas de seguridad para los precandidatos presidenciales y congresistas de cara a las elecciones de 2026 en un esfuerzo por blindar el proceso democrático tras el asesinato del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció que la capacidad de protección “pasó de 229 a 520 policías y miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, además del despliegue de “6.351 policías y 96 pelotones del Ejército para garantizar la seguridad en las regiones”.

”El compromiso es garantizar que el ejercicio democrático se dé en condiciones de seguridad. Hemos duplicado los esquemas y reforzado la presencia territorial”, afirmó Sánchez al término de una reunión del Comité de Recomendación de Medidas de Protección Electoral (Cormpe), creado en 2023 para velar por la seguridad de los candidatos en todos los procesos electorales del país.