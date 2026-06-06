González Urrutia plantea un sistema electoral basado en la transparencia para Venezuela

El líder opositor y considerado por Panamá como el presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó este sábado 6 de junio que su país necesita construir un sistema electoral respaldado por la transparencia, la participación ciudadana y la independencia institucional para garantizar que los próximos procesos electorales reflejen fielmente la voluntad popular.

A través de un video difundido en la red social X, González Urrutia sostuvo que la experiencia de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 evidenció la necesidad de transformar el sistema electoral venezolano y fortalecer las garantías democráticas.

“El 28 de julio de 2024, los venezolanos ganamos una elección presidencial con un árbitro que no era independiente. Las actas lo demuestran. La voluntad del pueblo fue tan contundente que ni el fraude pudo ocultarla”, manifestó.

El dirigente advirtió que la falta de independencia de las autoridades electorales representa una amenaza permanente para la democracia y pone en riesgo la confianza ciudadana en los procesos de votación.

“Sin un árbitro legítimo, las elecciones son un ritual vacío, una formalidad que el poder usa para legitimarse sin rendir cuentas”, señaló.

Como parte de su propuesta, González Urrutia planteó la creación de un sistema electoral que cuente con instituciones independientes, mecanismos de supervisión y mayores niveles de transparencia.

Según González Urrutia, Venezuela requiere un organismo electoral cuyos rectores sean designados mediante procesos transparentes, con participación de la sociedad civil y acompañamiento de la comunidad internacional, de manera que se garantice el respeto de cada voto y la verificación pública de los resultados.

Asimismo, insistió en que futuras elecciones presidenciales deben celebrarse con árbitros independientes, un registro electoral representativo, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios de comunicación independientes.

Durante su mensaje, González Urrutia destacó que distintos sectores de la sociedad venezolana continúan organizándose para exigir condiciones democráticas que permitan elecciones libres y transparentes.

“La sociedad civil venezolana también se está organizando y le está diciendo al mundo que quiere elegir, que sabe elegir y que no va a dejar de exigirlo”, afirmó.

Añadió que los partidos políticos, organizaciones civiles y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela coinciden en la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral confiable que garantice el respeto a la decisión de los votantes.

Además, sostuvo que la independencia del poder electoral es uno de los pilares fundamentales para recuperar la confianza en las instituciones democráticas.