Impacto cerca de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén

Humo se elevaba este viernes 20 de marzo por la tarde de Israel muy cerca de la muralla de la ciudad vieja de Jerusalén.

Según las imágenes difundidas por televisiones israelíes, poco después de una alerta por misiles iraníes los periodistas de la AFP oyeran las explosiones.

Los medios de comunicación israelíes mostraron imágenes de un cráter en una carretera que parecía estar cerca de los barrios judío y armenio de la histórica ciudad vieja.

La policía israelí afirmó que intenta “localizar” los puntos de impacto de armas y municiones o fragmentos de metralla dentro del distrito de Jerusalén.