Informe a la Nación: Noboa anuncia reducción de la pobreza y combate al crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este domingo su Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, en una ceremonia que coincidió con la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Pichincha.

El acto, realizado en Quito, reunió a cerca de mil invitados, aunque la bancada correísta decidió ausentarse en señal de protesta. En su discurso, Noboa destacó los avances en materia de seguridad, economía e infraestructura, reafirmando su compromiso de enfrentar al crimen organizado y de impulsar el desarrollo del país.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la seguridad. Noboa informó que, durante su gestión, se han ejecutado más de mil operativos contra el crimen organizado, logrando desmantelar 551 estructuras criminales y neutralizar a 170 de sus integrantes.

Según el mandatario, estas acciones han permitido reducir en un 13% los homicidios y en un 23% los delitos comunes respecto al periodo 2024–2025.

Para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden, se entregaron 414 motocicletas, 849 vehículos y más de siete mil radios a la Policía Nacional, además de 35 vehículos blindados, cinco helicópteros y un buque multipropósito para las Fuerzas Armadas.

“Yo no pacto. No me rindo y no retrocedo. A todas las mafias les digo: primero se van a cansar ustedes antes que me canse yo”, expresó con firmeza.