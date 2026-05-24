Informe a la Nación: Noboa anuncia reducción de la pobreza y combate al crimen organizado

En el ámbito económico, Noboa resaltó que el país logró un crecimiento del 3,7% en 2025, tras la contracción del 1,9% registrada en 2024. Asimismo, anunció una reducción histórica de la pobreza al 21,4%, cifra que calificó como un hito en la lucha contra la desigualdad. El presidente también adelantó que Ecuador realizará compras internacionales de medicinas en India, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del sistema de salud y mejorar la atención a los ciudadanos.La infraestructura fue otro de los puntos destacados. Noboa informó sobre el inicio de la construcción del Quinto Puente de Guayaquil, una obra que busca aliviar la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la ciudad portuaria. Además, mencionó la ampliación del Metro de Quito, proyecto que forma parte de la modernización del transporte urbano y que pretende beneficiar a miles de usuarios en la capital.El discurso del mandatario estuvo marcado por un tono desafiante frente a las mafias y por un mensaje de continuidad en las políticas de seguridad y desarrollo. Sin embargo, la ausencia de los legisladores correístas evidenció la tensión política que atraviesa el país. La oposición cuestiona la gestión de Noboa y acusa al Gobierno de omitir problemas estructurales, mientras que el presidente insiste en que su administración no retrocederá en la lucha contra el crimen ni en la ejecución de proyectos estratégicos.