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Informe a la Nación: Noboa anuncia reducción de la pobreza y combate al crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c-d), posa junto al presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen Peet (c-i), a su llegada a la Asamblea Nacional este domingo, en Quito (Ecuador). EFE/ Gianna Benalcazar
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (c-d), posa junto al presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen Peet (c-i), a su llegada a la Asamblea Nacional este domingo, en Quito (Ecuador). EFE/ Gianna Benalcazar EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 24/05/2026 16:10
El discurso del mandatario estuvo marcado por un tono desafiante frente a las mafias y por un mensaje de continuidad en las políticas de seguridad y desarrollo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este domingo su Informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, en una ceremonia que coincidió con la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Pichincha.

El acto, realizado en Quito, reunió a cerca de mil invitados, aunque la bancada correísta decidió ausentarse en señal de protesta. En su discurso, Noboa destacó los avances en materia de seguridad, economía e infraestructura, reafirmando su compromiso de enfrentar al crimen organizado y de impulsar el desarrollo del país.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la seguridad. Noboa informó que, durante su gestión, se han ejecutado más de mil operativos contra el crimen organizado, logrando desmantelar 551 estructuras criminales y neutralizar a 170 de sus integrantes.

Según el mandatario, estas acciones han permitido reducir en un 13% los homicidios y en un 23% los delitos comunes respecto al periodo 2024–2025.

Para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden, se entregaron 414 motocicletas, 849 vehículos y más de siete mil radios a la Policía Nacional, además de 35 vehículos blindados, cinco helicópteros y un buque multipropósito para las Fuerzas Armadas.

“Yo no pacto. No me rindo y no retrocedo. A todas las mafias les digo: primero se van a cansar ustedes antes que me canse yo”, expresó con firmeza.

En el ámbito económico, Noboa resaltó que el país logró un crecimiento del 3,7% en 2025, tras la contracción del 1,9% registrada en 2024. Asimismo, anunció una reducción histórica de la pobreza al 21,4%, cifra que calificó como un hito en la lucha contra la desigualdad.

El presidente también adelantó que Ecuador realizará compras internacionales de medicinas en India, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del sistema de salud y mejorar la atención a los ciudadanos.

La infraestructura fue otro de los puntos destacados. Noboa informó sobre el inicio de la construcción del Quinto Puente de Guayaquil, una obra que busca aliviar la congestión vehicular y mejorar la conectividad en la ciudad portuaria.

Además, mencionó la ampliación del Metro de Quito, proyecto que forma parte de la modernización del transporte urbano y que pretende beneficiar a miles de usuarios en la capital.

El discurso del mandatario estuvo marcado por un tono desafiante frente a las mafias y por un mensaje de continuidad en las políticas de seguridad y desarrollo.

Sin embargo, la ausencia de los legisladores correístas evidenció la tensión política que atraviesa el país.

La oposición cuestiona la gestión de Noboa y acusa al Gobierno de omitir problemas estructurales, mientras que el presidente insiste en que su administración no retrocederá en la lucha contra el crimen ni en la ejecución de proyectos estratégicos.

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