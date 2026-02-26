Investigaciones y tensiones internacionales crecen tras tiroteo entre lancha de Florida y guardacostas cubanos

El enfrentamiento armado ocurrido el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba entre una lancha con matrícula del estado de Florida y fuerzas guardacostas de la isla continúa generando repercusiones internacionales, mientras avanzan investigaciones en Estados Unidos y aumentan las tensiones diplomáticas.

El incidente se produjo cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, cuando autoridades cubanas interceptaron la embarcación dentro de su jurisdicción marítima. Según la versión oficial de La Habana, los ocupantes abrieron fuego contra la patrulla naval, lo que desencadenó un intercambio de disparos que dejó cuatro personas muertas y seis heridas, además de un oficial cubano lesionado.

Las autoridades cubanas sostienen que el grupo transportaba armas y equipo militar con la intención de realizar una infiltración armada, lo que calificaron como un acto de carácter terrorista.

Posteriormente, testimonios de personas vinculadas a uno de los fallecidos indicaron que el objetivo del viaje habría sido enfrentar al gobierno cubano y provocar una reacción social dentro del país, lo que añadió una dimensión política al episodio.