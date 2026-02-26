Investigaciones y tensiones internacionales crecen tras tiroteo entre lancha de Florida y guardacostas cubanos

La situación también provocó reacciones internacionales. Rusia acusó a Estados Unidos de una 'provocación agresiva' destinada a escalar tensiones en el Caribe, reflejando el impacto geopolítico del episodio.El enfrentamiento ocurre en un contexto de deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana, marcado por sanciones económicas, restricciones energéticas y disputas políticas que han incrementado la presión sobre la isla.Las autoridades de ambos países mantienen abiertas las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias exactas del tiroteo, mientras el caso se convierte en un nuevo foco de tensión en una región históricamente sensible.