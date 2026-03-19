Irán ataca planta de gas en Qatar y genera alarma en el mercado global de gas

La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo episodio tras un ataque iraní contra la Ciudad Industrial de Ras Laffan, en Qatar, una de las instalaciones de gas natural más importantes del mundo. Las autoridades cataríes confirmaron que la ofensiva provocó incendios y daños de consideración en el complejo, considerado estratégico para el suministro energético internacional.

A través de sus redes sociales, QatarEnergy aseguró que todo el personal fue localizado y se encuentra a salvo, sin embargo tanto ayer como hoy en horas de la madrugada, varias de sus instalaciones de gas natural licuado (GNL) fueron atacadas con misiles, provocando incendios de gran magnitud y daños adicionales considerables.

Ras Laffan, es una de las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) más importantes a nivel global. Se estima que esta instalación aporta cerca del 20 % del suministro mundial de este recurso.

La ofensiva ocurre en medio de un conflicto mayor, marcado por acciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán desde finales de febrero. Este escenario ha intensificado la incertidumbre en los mercados energéticos y ha encendido las alarmas sobre posibles interrupciones en el suministro global de gas.