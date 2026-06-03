Irán señala a Estados Unidos por recientes ataques; ofensiva en Kuwait deja más de 60 heridos

Al menos 63 personas resultaron heridas en los ataques con drones y misiles lanzados por Irán contra Kuwait. Entre los afectados se encuentran pasajeros y trabajadores del Aeropuerto Internacional de Kuwait, una de las infraestructuras impactadas durante la ofensiva.

De acuerdo con El País, los ataques también dejaron una persona fallecida, según confirmó el Ministerio de Exteriores de Kuwait. Además, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones aéreas en el país mientras se evalúan los daños y se refuerzan las medidas de seguridad.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que los ataques contra Kuwait fueron ejecutados como respuesta a las acciones militares de Estados Unidos contra un petrolero iraní y una isla bajo jurisdicción de Teherán.

A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, el cuerpo militar indicó que entre los objetivos alcanzados se encontraban la base aérea de Ali al-Salem, en Kuwait, donde operan helicópteros militares estadounidenses. Según la organización, ambos lugares fueron atacados con misiles y drones en represalia por las recientes operaciones estadounidenses.

El incidente ocurre en medio de una creciente escalada de tensiones en Oriente Medio, marcada por enfrentamientos indirectos entre Irán y Estados Unidos, así como por el involucramiento de aliados regionales.

Tras los ataques, Irán acusó a Kuwait y Baréin de haber facilitado operaciones militares estadounidenses al permitir el uso de su territorio e infraestructura para acciones contra objetivos iraníes. Según informó la ABC, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Teherán condenó lo que calificó como el “uso colonialista” por parte de Estados Unidos de instalaciones ubicadas en países de la región.