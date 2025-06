Israel acata cese de hostilidades tras presión directa de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció prematuramente el fin de las hostilidades entre Israel e Irán, pero las horas siguientes revelaron un escenario mucho más volátil. La aparente tregua, proclamada con optimismo por el mandatario a través de su red Truth Social, se desmoronó rápidamente ante la negativa de ambas partes a confirmar oficialmente el acuerdo.

La situación llevó a Trump a reaccionar con dureza este martes, tanto en redes como ante la prensa que lo aguardaba en los jardines de la Casa Blanca antes de partir rumbo a La Haya, donde asistirá a la cumbre de la OTAN.

En un tono inusualmente áspero hacia uno de sus principales aliados, Trump no se guardó críticas:

“No estoy contento con Israel”, dijo Trump. “No me gustaron muchas cosas que vi ayer. No me gustó que Israel lanzara bombas justo después de que cerráramos el trato. No tenía por qué hacerlo, fue una represalia muy fuerte”.

Aunque también apuntó contra Irán, fue más indulgente en su evaluación:

“Solo lanzó una bomba, y encima no dio en el objetivo; creo que lo hicieron sin querer. No pueden controlar a los suyos”.

Trump aseguró que intentaría “tratar de calmar a Israel y de resolver el problema”, y según Axios y medios israelíes, sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien exigió detener los ataques. La respuesta del líder israelí fue escéptica: “solo estaba en su mano moderar la intensidad de las bombas”.