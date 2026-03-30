Israel celebra aprobación de la pena de muerte para palestinos en ataques terroristas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, celebró este lunes a las afueras del Parlamento israelí (Knéset) la aprobación de una controvertida ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques letales considerados actos de terrorismo.

La normativa, impulsada por la coalición de derecha que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu, convierte la pena capital en un castigo automático en casos de “asesinato terrorista”.

Aunque la legislación israelí ya contemplaba la pena de muerte, su aplicación era excepcional y prácticamente inexistente.