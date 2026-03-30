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Israel celebra aprobación de la pena de muerte para palestinos en ataques terroristas

La aprobación se produce en un contexto de creciente tensión en la región, marcado por un aumento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos
La aprobación se produce en un contexto de creciente tensión en la región, marcado por un aumento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/03/2026 16:23
Aunque la legislación israelí ya contemplaba la pena de muerte, su aplicación era excepcional y prácticamente inexistente

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, celebró este lunes a las afueras del Parlamento israelí (Knéset) la aprobación de una controvertida ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por ataques letales considerados actos de terrorismo.

La normativa, impulsada por la coalición de derecha que sostiene al primer ministro Benjamin Netanyahu, convierte la pena capital en un castigo automático en casos de “asesinato terrorista”.

Aunque la legislación israelí ya contemplaba la pena de muerte, su aplicación era excepcional y prácticamente inexistente.

Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, calificó la aprobación como una “victoria histórica” y aseguró que la medida servirá para disuadir futuros ataques.

En ocasiones anteriores, el ministro había utilizado una miniatura de una horca como símbolo de su campaña a favor de la pena capital.

La decisión ha generado fuertes críticas internacionales. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros advierten que la ley podría agravar la violencia en Cisjordania ocupada y contraviene estándares internacionales de justicia.

La aprobación se produce en un contexto de creciente tensión en la región, marcado por un aumento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos y una escalada de enfrentamientos en Cisjordania.

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