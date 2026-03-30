Asamblea aprueba devolver a primer debate proyecto sobre derecho a réplica en Panamá

Aunque sus defensores sostienen que busca proteger la honra y reputación de los ciudadanos, el proyecto ha generado <b>preocupación en gremios periodísticos y sectores empresariales</b>, que advierten sobre posibles afectaciones a la autonomía editorial de los medios.En ese contexto, diputados como Bloise, Barboni y otros han impulsado la decisión de frenar su avance y abrir nuevamente la discusión, proponiendo que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobierno para un análisis más amplio.El pleno finalmente avaló esa postura: el proyecto fue <b>devuelto a primer debate</b>, lo que implica que deberá ser revisado nuevamente antes de continuar su trámite legislativo.<i><b>'Debería haberse rechazado. Proyectos como estos son antipopulares',</b></i> expresó el diputado del <b>Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. </b><b>Antecedentes </b>El pasado 24 de marzo, el pleno rechazó alterar el orden del día para votar la devolución del proyecto a la comisión. La solicitud había sido presentada por el propio Cedeño, quien la semana anterior se comprometió con gremios periodísticos a reabrir la consulta pública.El diputado de MOCA planteó que el objetivo de devolver la iniciativa a primer debate es permitir la participación de organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo, que afirmaron no haber sido escuchadas durante la primera discusión del proyecto.