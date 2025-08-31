  1. Inicio
Israel confirma el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Imagen de archivo de Abu Obeida cuando era portavoz de las Brigadas Ezzedin al-Qassam, brazo armado de Hamas.
Imagen de archivo de Abu Obeida cuando era portavoz de las Brigadas Ezzedin al-Qassam, brazo armado de Hamas. EFE
Por
Agencia EFE
  • 31/08/2025 11:27
La noticia fue confirmada al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obeida

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó este domingo el asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obeida, en un bombardeo israelí lanzado ayer contra la ciudad de Gaza.

“El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubeida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del Eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno”, recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

El titular de Defensa también felicitó en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- “por la ejecución perfecta” del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

“Pronto, con la intensificación de la campaña en Gaza, se encontrará allí con muchos más de sus cómplices en el crimen: los asesinos y violadores de Hamás”, dijo el extitular de Exteriores al adjuntar una foto de Obeida -que siempre aparecía con el rostro cubierto por una kufiya- tachada con una gran cruz roja.

La confirmación de Katz llega después de que, horas antes, el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obeida.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.

En julio de 2024, Israel asesinó también al líder político y la cara más moderada de Hamás, Ismail Haniyeh, en una explosión en el edificio en Teherán en el que se alojaba.

Además, el pasado 17 de octubre, confirmó que había matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques de 2023 y el hombre más buscado por Israel en la Franja.

