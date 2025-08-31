  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 31 de agosto de 2025

Resultados de la lotería | Sorteo del domingo 31 de agosto de 2025
La Estrella de Panamá
Por
Redacción
  • 31/08/2025 13:37
El sorteo de hoy celebra el Festival de la Flor del Espíritu Santo, el cual termina hoy.

La tarde de este domingo 31 de agosto, se celebra el sorteo dominical No. 5515 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión a la celebración del Festival de la Flor del Espíritu Santo. Este evento que enaltece la flor nacional del istmo culmina el día de hoy.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 3471

Letras - BDCD

Serie - 7

Folio - 6

Segundo Premio - 1174

Tercer Premio - 0745

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo