Maribel Gordón sobre Saúl Méndez y Genaro López: No son delincuentes, sino dirigentes sociales

Son dos cosas distintas: El Suntracs es un sindicato obrero de la construcción y el FAD es un instrumento político electoral. <b>No negamos el respaldo y el acompañamiento que históricamente ha tenido el Suntracs con el FAD</b> ni muchos de los compañeros del Suntracs son miembros del partido.Hay que recordar que los dos únicos candidatos a la presidencia de la República que ha tenido el FAD son miembros del Suntracs. Genaro López, en el 2014 y Saúl Méndez en el 2019.Son compañeros que han sido satanizados precisamente por el alcance, los logros que ha tenido este sindicato, siendo su convención colectiva <b>reconocida por la <a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo">OIT </a>como una de las mejores de América Latina</b>. Para nadie es un secreto que hoy las remuneraciones de los obreros en la construcción es de las más altas. <b>Eso es lo que para algunos molesta e incomoda</b>.También molesta e incomoda cuando hay organizaciones como es el Suntracs, como son los gremios de docentes, como ha sido el movimiento estudiantil que enfrentan a gobiernos que imponen políticas que son contrarias a los intereses nacionales y sociales. Eso le incomoda al poder económico y a los gobiernos.