Arzobispo Ulloa crítica la impunidad y desigualdad en la justicia panameña

Ulloa cuestionó los contrastes del sistema judicial panameño y llamó a la ciudadanía a asumir un rol activo en la defensa de la justicia y los derechos. Arquidiócesis de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 31/08/2025 13:29
Ulloa señaló que en Panamá existen ‘panameños de primera y segunda categoría’ y pidió reflexión sobre justicia y ética

“En la justicia panameña hay panameños que llevan ocho años de cárcel por robar una iguana, mientras otros, que han tomado millones del erario público, permanecen libres”, afirmó este domingo el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, durante la homilía en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

El prelado lanzó un fuerte llamado a la reflexión sobre la equidad y la justicia en el país, señalando que parece existir una división entre panameños de “primera y segunda categoría”.

Sus declaraciones se dieron en el marco del inicio de la novena en honor a la patrona de Panamá, la Virgen de la Antigua.

Ulloa instó a la sociedad a reflexionar sobre la ética, la responsabilidad y el papel de todos en la construcción de un Panamá más justo, mientras los fieles se preparan para participar de la tradicional novena que celebra a la patrona del país.

