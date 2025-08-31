Arzobispo Ulloa crítica la impunidad y desigualdad en la justicia panameña

<i>'En la justicia panameña hay panameños que llevan ocho años de cárcel por robar una iguana, mientras otros, que han tomado millones del erario público, permanecen libres'</i>, afirmó este domingo el arzobispo de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/monsenor-jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa</a></b>, durante la homilía en la <b>Catedral Basílica Santa María la Antigua</b>.El prelado lanzó un<b> fuerte llamado a la reflexión sobre la equidad y la justicia en el país</b>, señalando que parece <b>existir una división entre panameños de 'primera y segunda categoría'</b>. Sus declaraciones se dieron en el marco del inicio de la novena en honor a la patrona de Panamá, la Virgen de la Antigua.Ulloa instó a la sociedad a <b>reflexionar sobre la ética, la responsabilidad y el papel de todos en la construcción de un Panamá más justo</b>, mientras los fieles se preparan para participar de la tradicional novena que celebra a la patrona del país.