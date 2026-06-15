Israel expresa su decepción por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El reciente acuerdo alcanzado entre <b>Estados Unidos e Irán </b>para reabrir el <b>estrecho de Ormuz</b>, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, ha generado críticas por parte de Israel, que considera haber sido excluido de las negociaciones.El entendimiento entre Washington y Teherán busca reducir las tensiones en Oriente Medio y abrir el camino hacia conversaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní, los conflictos regionales y la estabilidad en la zona. La reapertura de Ormuz es vista como un paso clave para garantizar la seguridad del transporte energético mundial y reducir la incertidumbre en los mercados internacionales.