El entendimiento entre Washington y Teherán busca reducir las tensiones en Oriente Medio y abrir el camino hacia conversaciones más amplias sobre el programa nuclear iraní, los conflictos regionales y la estabilidad en la zona. La reapertura de Ormuz es vista como un paso clave para garantizar la seguridad del transporte energético mundial y reducir la incertidumbre en los mercados internacionales.

El reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, ha generado críticas por parte de Israel, que considera haber sido excluido de las negociaciones.

Sin embargo, autoridades israelíes han expresado su preocupación por el alcance del acuerdo. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, aseguró que el pacto no condiciona las decisiones de su país y reiteró que Israel mantendrá sus objetivos de seguridad frente a Irán y al grupo libanés Hezbolá.

Por su parte, Irán anunció que las operaciones militares en distintos frentes, incluido el Líbano, cesarán como parte de los esfuerzos para avanzar hacia una solución negociada.

Analistas consideran que el acuerdo representa una señal de distensión entre Estados Unidos e Irán, aunque las diferencias con Israel reflejan los desafíos que aún persisten para alcanzar una paz duradera en la región. Para países como Panamá, una mayor estabilidad en el Golfo Pérsico podría contribuir a reducir la presión sobre los precios internacionales del petróleo y el transporte marítimo.