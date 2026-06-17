Keiko Fujimori se perfila como presidenta de Perú gracias al voto en el exterior

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se consolida como virtual ganadora de las elecciones presidenciales de Perú tras alcanzar una ventaja superior a los 35.000 votos sobre su rival, Roberto Sánchez, cuando ya se ha contabilizado más del 99% de las actas electorales.

De acuerdo con los resultados oficiales preliminares de la autoridad electoral peruana, Fujimori suma el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez, una diferencia cercana a los 37.000 sufragios sobre más de 19 millones de votos contabilizados.

El resultado ha sido definido, en gran medida, por el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Mientras Fujimori pierde por más de 43.000 votos dentro del territorio peruano, obtiene una ventaja cercana a los 80.000 sufragios en el exterior, lo que termina inclinando la balanza a su favor.

La candidata logró imponerse en Lima, la costa peruana y la región amazónica, además de registrar amplios apoyos entre la diáspora peruana en ciudades como Miami y Tokio.

Sánchez, por su parte, mantuvo una sólida base electoral en las regiones andinas, donde obtuvo victorias en gran parte de los distritos rurales.

La estrecha diferencia refleja nuevamente la polarización política que ha caracterizado las últimas elecciones peruanas. Fujimori ya había perdido dos segundas vueltas presidenciales por márgenes similares, por lo que, de confirmarse los resultados, conseguiría finalmente llegar al poder en su cuarto intento.

El comando de Sánchez ha cuestionado parte del conteo electoral y solicita la anulación de votos emitidos en países como Argentina y Estados Unidos, donde Fujimori obtuvo amplias ventajas.

No obstante, observadores internacionales, incluida la misión de la Unión Europea, señalaron que la segunda vuelta transcurrió de forma ordenada y no reportaron irregularidades en la jornada electoral.

Desde el partido Juntos por el Perú insisten en que el resultado final debe contar con todas las garantías de transparencia. Sin embargo, voceros de la agrupación han aclarado que no existen denuncias formales de fraude electoral.

Mientras tanto, simpatizantes de Sánchez han realizado manifestaciones en Lima y se prevén nuevas movilizaciones en los próximos días mientras se resuelven las impugnaciones pendientes.

La definición electoral ocurre en un contexto favorable para los mercados peruanos. La Bolsa de Valores de Lima acumula un crecimiento de 20,7% durante 2026, el mejor desempeño bursátil de América Latina.

Analistas consideran que una eventual victoria de Fujimori sería interpretada por parte del sector empresarial como una señal de continuidad económica y estabilidad para la inversión privada, especialmente en sectores vinculados a la minería y la exportación de cobre.

Aun así, el principal desafío para la virtual ganadora será la gobernabilidad. La marcada división entre las regiones que respaldaron a uno y otro candidato anticipa un escenario político complejo para el próximo gobierno.

La proclamación oficial dependerá de que las autoridades electorales concluyan el análisis de las reclamaciones presentadas sobre algunos votos emitidos en el exterior. Sin embargo, con más del 99% del escrutinio completado, Fujimori aparece cada vez más cerca de convertirse en la próxima presidenta de Perú.