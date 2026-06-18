CEPANIM: ¿bajarán los intereses? La respuesta de Mulino al reclamo de los jubilados

El presidente José Raúl Mulino descartó intervenir en la discusión sobre los intereses que se aplican a la negociación de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), una de las principales inquietudes expresadas por jubilados y beneficiarios del programa.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario fue consultado sobre el llamado realizado al Banco Nacional para que revise las condiciones ofrecidas a quienes desean convertir sus certificados en efectivo.

Mulino respondió que desconoce la política interna de la entidad respecto a ese tema y subrayó que no forma parte de las decisiones que adopta el banco.

El gobernante recordó que, aunque se trata de una institución estatal, su operación está regulada por las normas que rigen al sistema bancario nacional y participa en el mercado financiero bajo las mismas reglas que el resto de las entidades.

Las declaraciones llegan en momentos en que miles de beneficiarios continúan recibiendo sus CEPANIM y evaluando las opciones disponibles para hacer efectivos los certificados.

El tema ha generado atención entre jubilados y extrabajadores beneficiados por el programa, quienes han solicitado condiciones más accesibles para evitar que una parte importante del valor de sus certificados se reduzca durante el proceso de negociación.