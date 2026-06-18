Los anuncios clave del presidente Mulino de este jueves 18 de junio

El mandatario felicitó a los jugadores por su desempeño, calificando el encuentro como un gran partido a pesar del resultado adverso. Además, hizo un llamado a la población a mantenerse unida y continuar apoyando al equipo nacional en sus próximos compromisos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó este jueves diversos temas de interés nacional durante su conferencia de prensa semanal, la cual inició con un mensaje de reconocimiento a la selección nacional de fútbol tras su debut frente a Ghana.

Conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino del jueves 18 de junio

Entre los anuncios más destacados de la conferencia semanal del jueves 18 de junio son:

-Avances de importantes proyectos relacionados con el suministro de agua potable. Informó que los residentes de la isla de Taboga ya cuentan con agua apta para el consumo humano gracias a la puesta en funcionamiento de una nueva planta moderna que garantiza el abastecimiento de la población. Asimismo, señaló que se han reparado 3,017 fugas en los corregimientos de San Miguelito, Bethania y Juan Díaz, como parte del programa “Panamá Sin Fugas” del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). También anunció la aprobación de la ampliación y modernización de la planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en Chitré.

-Mulino destacó que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía panameña registró un crecimiento de 4.8% durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo período anterior. Indicó que Panamá se encuentra entre las cinco economías con mayor crecimiento de la región, duplicando el promedio de América Latina. Según explicó, este desempeño responde principalmente a la expansión de los servicios logísticos y de transporte, el turismo, el comercio, la industria y la construcción.

-Incremento en los precios de los combustibles, el presidente reconoció que esta situación ha impactado significativamente el bolsillo de los panameños. Señaló que el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para mitigar los efectos de estos aumentos mediante diversos recursos y medidas de apoyo. No obstante, manifestó que, de mantenerse la tendencia actual del mercado petrolero internacional, la próxima semana podría registrarse una nueva disminución en los precios de los combustibles.

-En cuanto a la situación ocurrida en el centro penitenciario La Joyita, Mulino aseguró que actualmente se desarrollan investigaciones internas profundas para esclarecer los hechos. Informó que varios funcionarios han sido separados de sus cargos y que se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación. El mandatario enfatizó que la prioridad del Gobierno es ubicar a los reclusos evadidos y determinar las responsabilidades correspondientes.

“No habrá protección legal ni política para nadie”, afirmó, al tiempo que aseguró que no se tomarán decisiones apresuradas para encubrir responsabilidades sin que se produzcan cambios reales en el sistema. Agregó que una vez existan pruebas objetivas se aplicarán las sanciones correspondientes. También explicó que, tras conocer lo sucedido, ordenó la separación de los guardias involucrados, instruyó al jefe de seguridad a restablecer el orden y dispuso la realización de requisas masivas dentro del penal.

-El presidente se refirió al traslado de reclusos hacia la cárcel ubicada en la isla de Coiba, indicando que la medida responde a necesidades de seguridad de la sociedad panameña. Aclaró que la decisión no debe interpretarse como una discusión sobre el uso de una reserva natural. Recordó que la base existente en Coiba fue desarrollada durante su gestión como ministro de Seguridad y que, en aquel momento, se realizaron consultas con organizaciones ambientalistas. Además, precisó que las instalaciones utilizadas no se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Coiba.