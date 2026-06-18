‘Es hora de utilizar modelos duros’: Mulino anuncia medidas para transformar las cárceles desde el 1 de julio

El presidente José Raúl Mulino dijo que el próximo 1 de julio presentará una serie de nuevas políticas públicas y cambios estructurales en el sistema penitenciario panameño, tras considerar que el modelo actual ha fallado en contener la actividad criminal que se organiza desde las cárceles.

Durante su conferencia semanal de este 18 de junio, el mandatario calificó como una “bisagra” la reciente fuga de reclusos de La Joyita, un hecho que, aseguró, lo indigna y avergüenza como jefe del Estado.

Según Mulino, el incidente dejó al descubierto graves deficiencias dentro del sistema carcelario y la necesidad de adoptar medidas más severas.

Mulino afirmó que no solo habrá consecuencias para los funcionarios que incumplieron sus responsabilidades, sino que también impulsará una transformación profunda de la cultura penitenciaria del país.

“Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes”, sostuvo el mandatario al adelantar que el Gobierno trabaja en nuevas estructuras y políticas para fortalecer el orden, la disciplina y el aislamiento de reclusos de alta peligrosidad.

Las declaraciones se producen en medio del debate generado por el traslado de 29 privados de libertad considerados de alto riesgo a instalaciones ubicadas en Coiba, una decisión que el Ejecutivo ha defendido bajo argumentos de seguridad nacional.

El presidente insistió en que el sistema penitenciario fue vulnerado por años y señaló que desde los centros penales se coordinaban actividades ilícitas, extorsiones y acciones violentas que terminaban afectando a ciudadanos fuera de prisión.

También cuestionó lo que calificó como una visión “resocializadora del siglo pasado”, al considerar que algunos delincuentes se han aprovechado de las debilidades del sistema.