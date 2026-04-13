Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga disputarán la presidencia de Perú en la segunda vuelta

Los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones generales en Perú confirman que Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, y el empresario y alcalde de Lima Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, serán los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial.

La decisión se da luego que Fujimori obtuviera alrededor de 16% de los votos y López cerca de 11%.

Otros candidatos como Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Jorge Nieto quedaron detrás, sin posibilidad de avanzar al balotaje.

Fujimori busca por cuarta vez la presidencia, con un discurso de continuidad y orden.

Rafael López Aliaga, identificado con posiciones ultraconservadoras, ha ganado terreno con un mensaje de confrontación y promesas de “mano dura”.

La fragmentación política y el elevado número de candidatos (más de 30 inscritos) reflejan la crisis de representación que atraviesa el país.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa el conteo oficial y anunciará la fecha de la segunda vuelta, que se celebrará entre los dos candidatos más votados.