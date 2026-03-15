Kim Jong Un supervisa prueba de misiles en plena tensión con EE.UU. y Corea del Sur

Las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, conocidas como Escudo de Libertad (Freedom Shield), son ejercicios militares anuales que en 2026 se han intensificado debido a la falta de avances en el diálogo nuclear con Corea del Norte.Incluyen simulaciones computarizadas, entrenamientos de defensa aérea y despliegue de sistemas antimisiles como el THAAD, lo que Pyongyang interpreta como un 'ensayo bélico' provocador.Analistas advierten que las prácticas de Corea del Norte son sistemas que podrían portar armas nucleares tácticas, aumentando la tensión en la región. La presencia de la hija de Kim refuerza la narrativa de continuidad dinástica en un momento de alta presión internacional.