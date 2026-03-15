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Kim Jong Un supervisa prueba de misiles en plena tensión con EE.UU. y Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un junto a su hija durante las prácticas de misiles.
El líder norcoreano Kim Jong Un junto a su hija durante las prácticas de misiles. AFP
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/03/2026 11:19
Analistas advierten que las prácticas de Corea del Norte son sistemas que podrían portar armas nucleares tácticas, aumentando la tensión en la región.

El líder norcoreano Kim Jong Un, acompañado por su hija adolescente, presenció el sábado una prueba de fuego real con doce lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm (KN-25).

Los proyectiles alcanzaron un objetivo marítimo a 364 kilómetros, en lo que Pyongyang describió como una demostración de “precisión total”.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el ejercicio fue una respuesta a las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, consideradas por el régimen como un ensayo de invasión.

Prueba de fuego real con doce lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm (KN-25).
Prueba de fuego real con doce lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm (KN-25). AFP

Las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, conocidas como Escudo de Libertad (Freedom Shield), son ejercicios militares anuales que en 2026 se han intensificado debido a la falta de avances en el diálogo nuclear con Corea del Norte.

Incluyen simulaciones computarizadas, entrenamientos de defensa aérea y despliegue de sistemas antimisiles como el THAAD, lo que Pyongyang interpreta como un “ensayo bélico” provocador.

Analistas advierten que las prácticas de Corea del Norte son sistemas que podrían portar armas nucleares tácticas, aumentando la tensión en la región.

La presencia de la hija de Kim refuerza la narrativa de continuidad dinástica en un momento de alta presión internacional.

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