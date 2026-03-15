Kim Jong Un supervisa prueba de misiles en plena tensión con EE.UU. y Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un, acompañado por su hija adolescente, presenció el sábado una prueba de fuego real con doce lanzacohetes múltiples de calibre 600 mm (KN-25).

Los proyectiles alcanzaron un objetivo marítimo a 364 kilómetros, en lo que Pyongyang describió como una demostración de “precisión total”.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el ejercicio fue una respuesta a las maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, consideradas por el régimen como un ensayo de invasión.