  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

La última premonición de Yeison Jiménez antes de morir: ‘Soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión’

El cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá
El cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/01/2026 11:00
El artista Yeison Jiménez murió en un accidente de avión tras confesar semanas atrás que había soñado con su muerte.

El cantante y compositor colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, falleció el sábado 11 de enero junto a otras cinco personas en un accidente con una avioneta privada tras un fallido despegue en Boyacá. Jiménez se dirigía a Medellín para cumplir con otra presentación, consolidándose como uno de los principales exponentes de la música popular del país.

Días antes del trágico suceso, el artista compartió con la prensa una inquietante premonición: “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión... en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias... Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, relató con un nudo en la garganta.

Nota de interés: Quién era Yeison Jiménez, el cantante colombiano fallecido en el accidente aéreo en Boyacá

La noticia de su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en Colombia y entre sus seguidores. Tras hacerse público el accidente, el fragmento de la entrevista donde Jiménez hablaba de sus sueños comenzó a viralizarse en redes sociales, generando mensajes de incredulidad y dolor por la trágica coincidencia.

Yeison Jiménez deja un legado musical sólido dentro del género popular colombiano, con una carrera que marcó a varias generaciones de oyentes. Su muerte abre un momento de reflexión sobre la fragilidad de la vida y el valor del tiempo.

VIDEOS
Lo Nuevo