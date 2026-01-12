La última premonición de Yeison Jiménez antes de morir: ‘Soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión’

La noticia de su fallecimiento ha causado una <b>profunda conmoción en Colombia</b> y entre sus seguidores. Tras hacerse público el accidente, el fragmento de la entrevista donde <b>Jiménez </b>hablaba de sus sueños comenzó a <b>viralizarse en redes sociales</b>, generando mensajes de incredulidad y dolor por la trágica coincidencia.<b>Yeison Jiménez</b> deja un <b>legado musical sólido</b> dentro del género popular colombiano, con una carrera que marcó a varias generaciones de oyentes. Su muerte abre un momento de reflexión sobre la fragilidad de la vida y el valor del tiempo.