La última premonición de Yeison Jiménez antes de morir: ‘Soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión’

El cantante y compositor colombiano Yeison Jiménez, de 34 años, falleció el sábado 11 de enero junto a otras cinco personas en un accidente con una avioneta privada tras un fallido despegue en Boyacá. Jiménez se dirigía a Medellín para cumplir con otra presentación, consolidándose como uno de los principales exponentes de la música popular del país.

Días antes del trágico suceso, el artista compartió con la prensa una inquietante premonición: “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión... en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias... Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, relató con un nudo en la garganta.