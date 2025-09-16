La Unión Europea congela parte del acuerdo comercial con Israel en respuesta a la crisis humanitaria en Gaza

El tratado de asociación entre la <b>UE e Israel</b>, vigente desde el año 2000, contempla un compromiso explícito con el <b>respeto a los derechos humanos</b>. Precisamente, ese principio es el que ha permitido a la Comisión Europea, encabezada por <b>Ursula von der Leyen</b>, considerar la activación de mecanismos de sanción como <b>aranceles a productos israelíes</b>. Esta propuesta, respaldada por <b>España</b> e <b>Irlanda</b> desde febrero de 2024, ha cobrado fuerza ante los recientes acontecimientos bélicos. El avance del ejército israelí y declaraciones incendiarias, como las del ministro de Defensa, <b>Israel Katz</b>, celebrando que 'Gaza arde', han acelerado el proceso político en Bruselas.En paralelo, la presidenta de la Comisión anunció nuevas sanciones contra <b>ministros israelíes extremistas</b> y colonos violentos. La medida está siendo afinada por el Servicio de Acción Exterior y <b>Kaja Kallas</b>, Alta Representante para Política Exterior, quienes preparan una lista de sancionados que incluiría <b>prohibiciones de entrada y congelación de activos</b> en territorio comunitario.