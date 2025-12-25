Los talibanes respaldan el interés de Rusia de conectar ambos países por ferrocarril

El Gobierno talibán expresó este jueves su apoyo al interés de Rusia en desarrollar una línea de ferrocarril a través de Afganistán, al considerar que los buenos niveles de seguridad en el país ofrecen una oportunidad propicia para avanzar en proyectos de conectividad en la región.

El portavoz adjunto del Emirato Islámico (como los talibanes denominan a su régimen), Hamdullah Fitrat, declaró a los medios que Kabul acoge con satisfacción las recientes declaraciones del primer viceprimer ministro ruso, Alexei Overchuk, quien afirmó que Moscú está dispuesto a conectarse con Kabul mediante una línea ferroviaria.

“Afganistán apoya y está comprometido con todos los proyectos que sean beneficiosos para la región y que contribuyan a la conectividad regional, así como al bienestar económico y al desarrollo de los países de la región”, dijo Fitrat a los medios.

El interés ruso fue reafirmado el miércoles por Overchuk en declaraciones al canal estatal Russia 24, en las que señaló que el desarrollo de un ferrocarril transafgano forma parte de los esfuerzos de Moscú por diversificar sus rutas de transporte y comercio hacia los mercados del sur global.