Los talibanes respaldan el interés de Rusia de conectar ambos países por ferrocarril

Según el viceprimer ministro, actualmente se estudian distintas opciones para el trazado del ferrocarril, tanto por corredores occidentales como orientales, y especialistas rusos participan en evaluaciones técnicas y estudios de viabilidad del proyecto.En noviembre de 2024, durante una visita a Kabul, Overchuk ya había transmitido a los talibanes el interés de Moscú en participar en el proyecto del ferrocarril transafgano, que Rusia y Uzbekistán estudian desde el año pasado y que se prevé se extienda hacia Pakistán.Los planes ferroviarios rusos se producen en un momento de estrechamiento de las relaciones entre Moscú y Kabul, después de que Rusia se convirtiera el pasado julio en el primer país del mundo en reconocer oficialmente al Gobierno talibán, rompiendo el consenso internacional vigente desde el retorno de los fundamentalistas al poder en 2021.Tras ese reconocimiento, decidido por el presidente ruso, Vladímir Putin, a propuesta de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ambos países han intensificado los contactos políticos y diplomáticos.El reconocimiento abrió la puerta a una cooperación más amplia en ámbitos como el comercio, las infraestructuras regionales y los corredores de transporte, áreas que las autoridades talibanas consideran clave para salir de su aislamiento internacional.