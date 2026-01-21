Marco Rubio invita al presidente Mulino a Cumbre de Jefes de Estado en Florida

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, encuentro en el que se abordaron temas de la agenda bilateral y se reafirmó la cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, que tuvo lugar previo a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el foro, Mulino y Rubio dialogaron sobre el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, así como sobre asuntos de interés común para Panamá y Estados Unidos, en un contexto de relaciones diplomáticas estrechas entre ambas naciones.

Como cierre del encuentro, el secretario de Estado estadounidense extendió una invitación formal al presidente panameño para participar en una Cumbre de Jefes de Estado, que se realizará en el estado de Florida el próximo mes de febrero.

La invitación refuerza el nivel de interlocución política entre ambos gobiernos y la continuidad del diálogo de alto nivel.

El encuentro en Davos se suma a una serie de contactos recientes entre autoridades panameñas y estadounidenses, enmarcados en la agenda de cooperación bilateral que incluye áreas como comercio, seguridad, inversión y coordinación regional.

La participación del presidente Mulino en el Foro Económico Mundial ha estado orientada a promover a Panamá como un destino confiable para la inversión y a sostener reuniones con líderes internacionales, organismos multilaterales y representantes del sector privado, en un escenario global marcado por desafíos económicos y geopolíticos.