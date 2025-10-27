Melissa se transforma en huracán de categoría 5 y pone en alerta a Jamaica

<b>El huracán Melissa</b>, formado como tormenta tropical el martes pasado en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos, que prevé vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.Melissa se encuentra unos 230 kilómetros al suroeste de <b><a href="/tag/-/meta/jamaica">Jamaica,</a></b> donde se espera que golpee entre la noche de este lunes y el martes 'como un huracán de gran potencia', según el último boletín del NHC.<b>El huracán, que actualmente avanza a unos 6 kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 kilómetros por hora, alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.</b>