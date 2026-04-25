México dice que agentes de Estados Unidos fallecidos en el país carecían de permiso para operar

El gobierno de México dijo este sábado 25 de abril que los dos agentes de Estados Unidos que murieron el fin de semana pasado tras una operación antidrogas en territorio mexicano carecían de autorización formal para operar en el país.

El incidente, ocurrido el domingo pasado y en el que también fallecieron dos funcionarios mexicanos, provocó nuevas tensiones entre México y Estados Unidos en el marco de las presiones de Washington para que su vecino frene el tráfico de drogas a través de la frontera compartida.

La Secretaría de Seguridad mexicana indicó este sábado 25 de abril que las autoridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando” en México.

Los registros migratorios mostraron que uno de los dos agentes había ingresado al país “en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas”, y el otro lo hizo “con pasaporte diplomático”, según un comunicado.

“Ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, precisó el texto.

Varios medios estadounidenses informaron que los dos estadounidenses, no identificados, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dijo que eran “dos miembros del personal de la embajada de Estados Unidos”.

“La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional”, afirmó el sábado la Secretaría de Seguridad en su comunicado.

“En ese sentido, se realizan las revisiones correspondientes en coordinacion con las autoridades locales competentes y con la embajada de Estados Unidos en México”, agregó.

La Casa Blanca dijo el miércoles que el gobierno de Donald Trump “quiere ver más cooperación” de México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum ha mostrado su oposición a realizar operativos conjuntos con Estados Unidos contra las mafias y pide que la colaboración entre ambos países se limite a compartir información.

Los dos estadounideneses murieron en un accidente automovilístico el 19 de abril en el estado mexicano de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos. Dos mexicanos de la agencia de investigación de ese estado, incluido su director, también fallecieron en el choque.

El fiscal estatal, César Jáuregui, señaló el domingo que los dos extranjeros regresaban de una redada en laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas, pero dos días después ofreció una nueva versión.

Jáuregui dijo ante varios medios el martes que los extranjeros estaban “dando un curso sobre el manejo de drones” en una comunidad ubicada a unas seis horas por carretera del sitio donde se realizó el operativo y que al encontrar al convoy que regresaba de ese lugar pidieron subirse a uno de los vehículos.