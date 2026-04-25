Minsa y Aduanas fortalecen vigilancia de químicos regulados en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, reforzaron las capacidades técnicas de Panamá para el control de sustancias químicas reguladas.

La capacitación del personal del Minsa y ANA se desarrollará del 20 al 24 de abril en el Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración, con la participación de funcionarios vinculados a la vigilancia ambiental y la protección de la salud pública.

Durante la clausura, la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, destacó la importancia de la articulación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de compromisos, como el Protocolo de Montreal, la Enmienda de Kigali y otros convenios multilaterales.

Gill subrayó que este trabajo conjunto permite avanzar hacia un sistema de control más eficiente, transparente y alineado con estándares internacionales.

“La salud no solo depende de una condición física; es un bienestar integral, y el medioambiente es un factor esencial que debemos proteger”, enfatizó Gill.

Por su parte, Yolanda Cárdenas, en representación de la ANA, resaltó la coordinación existente entre entidades educativas, municipales y de seguridad, así como con el Minsa y el Ministerio de Ambiente, para cumplir con los acuerdos ambientales suscritos por el país.

El taller incluyó sesiones especializadas sobre instrumentos internacionales, como la Convención sobre las Armas Químicas y los convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata, además de aspectos clave del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.

Asimismo, se abordaron temas prioritarios como la identificación de sustancias reguladas, la prevención del tráfico ilícito, la correcta aplicación del sistema arancelario, la incorporación del enfoque de género en la gestión aduanera y la implementación de la iniciativa de Aduanas Verdes.

En la jornada participaron representantes de instituciones, como la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional de Panamá, el Servicio Nacional de Fronteras, la Dirección de Investigación Judicial, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, así como la Zona Libre de Colón y equipos técnicos del Minsa a nivel central y regional.