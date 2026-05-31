Misión de la Unión Europea destaca jornada electoral ‘ordenada, transparente y sin incidentes’ en Colombia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró este domingo que la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia transcurre con normalidad, sin incidentes relevantes y bajo condiciones que garantizan la transparencia del proceso. El pronunciamiento fue realizado por Esteban González, jefe de la misión europea, acompañado por Leire Pajín, responsable de la delegación del Parlamento Europeo, quienes destacaron el despliegue de más de 150 observadores en todo el país para monitorear el desarrollo de la jornada. “Los adjetivos que están utilizando mayoritariamente nuestros observadores son procedimiento ordenado, procedimiento tranquilo, procedimiento transparente y procedimiento fluido”, afirmó González durante una rueda de prensa. Según explicó, la Unión Europea realizó uno de los mayores despliegues de observación electoral de su historia en Colombia, reflejando la importancia que Bruselas atribuye a estos comicios y a su relación con el país sudamericano.

Presencia en gran parte del territorio

Los observadores europeos comenzaron su trabajo desde enero y permanecerán en Colombia hasta julio, especialmente si se confirma una segunda vuelta presidencial. González señaló que el equipo internacional está presente en prácticamente todo el territorio nacional, con excepción de algunas zonas donde las condiciones de seguridad dificultan las labores de observación. “Tenemos más de 150 observadores distribuidos por todo el territorio nacional”, indicó. La misión destacó que las mesas observadas se instalaron a tiempo y contaron con suficientes jurados para iniciar el proceso de votación conforme a la normativa electoral. Asimismo, señaló que cerca del 70% de las mesas monitoreadas contaban con presencia de testigos electorales de distintas candidaturas, quienes pudieron ejercer sus funciones sin restricciones. “Se les está permitiendo observar sin ningún tipo de limitación”, aseguró el jefe de la misión.

Respaldo al sistema electoral colombiano

Durante su intervención, González destacó la magnitud logística de las elecciones colombianas, que involucran aproximadamente 120.000 mesas de votación y cerca de 13.000 centros electorales distribuidos en todo el país. “Esta democracia puede estar muy orgullosa de sí misma”, expresó. La misión también valoró positivamente la presencia de las fuerzas de seguridad y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar el desarrollo de la jornada. Hasta el momento, los observadores internacionales no han reportado irregularidades significativas ni situaciones que comprometan la integridad del proceso.

Defensa de la transparencia en el escrutinio