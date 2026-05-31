Misión de la Unión Europea destaca jornada electoral ‘ordenada, transparente y sin incidentes’ en Colombia

La <b>Misión de Observación Electoral de la Unión Europea</b> aseguró este domingo que <b>la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia transcurre con normalidad, sin incidentes relevantes y bajo condiciones que garantizan la transparencia del proceso</b>.El pronunciamiento fue realizado por <b>Esteban González</b>, jefe de la misión europea, acompañado por <b>Leire Pajín</b>, responsable de la delegación del <b>Parlamento Europeo</b>, quienes destacaron el despliegue de <b>más de 150 observadores en todo el país</b> para monitorear el desarrollo de la jornada.'Los adjetivos que están utilizando mayoritariamente nuestros observadores son procedimiento ordenado, procedimiento tranquilo, procedimiento transparente y procedimiento fluido', afirmó <b>González </b>durante una rueda de prensa.Según explicó, la <b>Unión Europea </b>realizó uno de los mayores despliegues de observación electoral de su historia en <b>Colombia</b>, reflejando la importancia que <b>Bruselas</b> atribuye a estos comicios y a su relación con el país sudamericano.