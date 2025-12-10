Mulino se reunirá con María Corina Machado en Oslo

La Estrella de Panamá conoció que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunirá con tres presidentes latinoamericanos, entre ellos el de Panamá, José Raúl Mulino, en la ciudad de Oslo, Noruega, este 10 de diciembre.

Además, de Mulino en la reunión participarán los mandatarios Daniel Noboa (Ecuador), y Santiago Peña (Paraguay).

El otro presidente, Javier Milei de Argentina, ya se retiró de Oslo, por tener compromisos en su país.

Al encuentro también asistirá Edmundo González Urrutia, quien es reconocido por Panamá como el ganador de las elecciones presidenciales este 28 de julio de 2024.

Machado se encuentra en la clandestinidad desde hace 16 meses debido a las persecuciones que ha denunciado del régimen de Nicolás Maduro.