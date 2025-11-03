Mulino y Rodrigo Paz acuerdan reforzar la cooperación económica entre Panamá y Bolivia

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, realizó este lunes 3 de noviembre una visita oficial al mandatario José Raúl Mulino en el Palacio de Las Garzas, en el marco de los actos conmemorativos por los 122 años de la separación de Panamá de Colombia.

Durante el encuentro, ambos líderes reafirmaron su intención de fortalecer las relaciones bilaterales y avanzar en proyectos de cooperación económica y diplomática, especialmente dentro del contexto regional del Mercado Común del Sur (Mercosur), bloque al que ambos países aspiran consolidarse como miembros plenos.

“Agradezco al presidente electo Rodrigo Paz su visita en esta fecha tan especial para nuestra República”, expresó Mulino en su cuenta de X, destacando el interés mutuo de que “Panamá y Bolivia sigan fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que nos unen”.

Por su parte, Paz calificó como “un honor” la recepción de Mulino, subrayando que su visita a Panamá busca impulsar acuerdos bilaterales y atender las necesidades de los bolivianos en el exterior.

“Es el inicio de una buena etapa para Bolivia. Queremos poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, y creo que Panamá es un buen ejemplo de cómo hacerlo”, afirmó el mandatario electo, al considerar al país centroamericano como “un modelo exitoso para seguir”.

El político boliviano también confirmó su participación en el Foro Económico de Panamá, que se celebrará en enero de 2026 bajo la organización del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), evento en el que se prevé abordar temas de integración económica y desarrollo sostenible regional.