Lista de bandas confirmadas para la Ruta 1 del desfile del 4 de noviembre

Panamá rinde honor a los Símbolos Patrios este 4 de noviembre.
Panamá rinde honor a los Símbolos Patrios este 4 de noviembre. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/11/2025 10:18
Cada 4 de noviembre, Panamá celebra el Día de los Símbolos Patrios, una jornada dedicada a rendir homenaje y reflexionar sobre el valor de los emblemas que representan la identidad nacional.

El desfile en honor a los Símbolos Patrios, que se celebrará este 4 de noviembre, se realizará en dos recorridos dentro del distrito de Panamá: la Ruta 1, en el Casco Antiguo, y la Ruta 2, en Vía España.

La Ruta 1 iniciará en la calle 3ª del Parque Simón Bolívar, frente a la Presidencia de la República, y concluirá en la calle 26, avenida Balboa. Por su parte, la Ruta 2 partirá desde la intersección de la Iglesia del Carmen y culminará frente a la Caja de Ahorros, en Vía España.

Delegaciones que participarán el 4 de noviembre en la ruta 1 en la Presidencia

Estamentos de seguridad

Delegaciones estudiantiles y colegios invitados

-Instituto Nacional

-Colegio La Salle

-Instituto Técnico Don Bosco

-Escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía

-Colegio San Vicente de Paúl

-Colegio St. Mary School

-Escuela Panamá

-Colegio Las Esclavas

-Colegio Javier

-Instituto Alberto Einstein

-Colegio Richard Neuman

-Instituto José Dolores Moscote

-Colegio Elena Chávez de Pinate

-Instituto Episcopal de San Cristóbal

-Colegio Claret- Panamá

-Instituto Comercial Panamá

-Escuela Franco Panameño

-Instituto Profesional y Técnico de Comercio

-Instituto Santa María La Antigua

-Centro Cultural Chino Panameño Instituto Sunyat-cen

-Colegio Cristiano El Buen Pastor

-Oxford International School

-Linconl Academy

-Instituto Profesional y Tecnico Don Bosco

-Eliel Bilingual Institute

-Panamá Christian Academy

-Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China

-Centro Educativo Marie Poussepin

-Centro Educativo Fuente de Agua Vida

-Centro de Formación de integral Bilingüe Padre Fernández Guardia Jaén

-Centro Básico General Presidente Valdés

-Centro de Formación del Ministerio de Seguridad Pública

-Colegio Bilingüe Cerro Viento

-Centro educativo Francisco Beckmann

-Colegio Bilingüe Manuel

-Instituto de Formación Marítima John Dewey

-Colegio Nuestra Señora de Lourdes

-Centro Bilingüe la Primavera

