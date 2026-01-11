Gobierno panameño se suma a rechazo regional contra decreto electoral en Honduras

El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), se adhirió este domingo al comunicado conjunto emitido por varios países de la región en el que se expresa un firme rechazo al decreto promulgado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de votos y desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El pronunciamiento, suscrito por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, advierte que la medida adoptada por el Ejecutivo hondureño afecta gravemente la institucionalidad democrática y pone en riesgo el respeto al resultado expresado en las urnas.

Los países firmantes también condenaron los hechos de violencia registrados contra miembros de la oposición política el pasado jueves, así como cualquier acto de violencia política que busque alterar la voluntad popular manifestada en las elecciones celebradas el 30 de noviembre.

En el comunicado, los gobiernos reiteran su reconocimiento a la proclamación oficial emitida por el órgano electoral competente, que declaró a Nasry Asfura como presidente electo de la República de Honduras, tras un proceso electoral que contó con la validación de misiones internacionales de observación, las cuales confirmaron que los comicios reflejaron la voluntad de millones de ciudadanos hondureños.

Además, los Estados que suscriben el documento hicieron un llamado a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica del poder y privilegiar el diálogo como vía para superar la crisis.

Panamá, al sumarse al pronunciamiento regional, refuerza su postura en defensa de la democracia, la institucionalidad electoral y el respeto a los resultados electorales en la región, en un momento de alta tensión política en Honduras.