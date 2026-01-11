Chitré enfrenta crisis de agua tras suspensión de planta potabilizadora Roberto Reyna

La suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora, debido a trabajos de desinfección de tuberías, mantiene a miles de familias del distrito de Chitré sin agua potable desde el sábado, generando una situación crítica en varios sectores de la ciudad.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que la paralización se extenderá hasta el lunes 12 de enero, y que, si las condiciones lo permiten, el suministro podría comenzar a restablecerse de manera gradual a partir de la mañana de ese día.

Durante el fin de semana, la falta de agua obligó a residentes a desplazarse por distintos puntos de la ciudad en busca del recurso, cargando envases y haciendo filas en pozos profundos y tanques habilitados como medida de emergencia. Sin embargo, estas alternativas no han sido suficientes para cubrir la demanda.

Las autoridades indicaron que alrededor de 15 pozos profundos han sido integrados a la red de distribución, lo que ha permitido que algunos sectores reciban agua, aunque con muy baja presión. Aun así, varios de los tanques de reserva instalados desde el inicio de la crisis ya se encuentran agotados, según reportes de moradores.

Además, se mantienen puntos de abastecimiento público, a los que las personas acuden con garrafones, cubetas y otros recipientes para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse y limpiar sus hogares.