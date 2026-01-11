Chitré enfrenta crisis de agua tras suspensión de planta potabilizadora Roberto Reyna

La suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora, debido a trabajos de desinfección de tuberías, mantiene a <b>miles de familias del distrito de Chitré</b> sin agua potable desde el sábado, generando una situación crítica en varios sectores de la ciudad.El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que la paralización se extenderá hasta el <b>lunes 12 de enero</b>, y que, si las condiciones lo permiten, el suministro podría comenzar a <b>restablecerse de manera gradual a partir de la mañana de ese día</b>.Durante el fin de semana, la falta de agua obligó a residentes a desplazarse por distintos puntos de la ciudad en busca del recurso, cargando envases y haciendo filas en <b>pozos profundos y tanques habilitados como medida de emergencia</b>. Sin embargo, estas alternativas no han sido suficientes para cubrir la demanda.Las autoridades indicaron que alrededor de <b>15 pozos profundos</b> han sido integrados a la red de distribución, lo que ha permitido que algunos sectores reciban agua, aunque con <b>muy baja presión</b>. Aun así, varios de los tanques de reserva instalados desde el inicio de la crisis ya se encuentran agotados, según reportes de moradores.Además, se mantienen <b>puntos de abastecimiento público</b>, a los que las personas acuden con garrafones, cubetas y otros recipientes para cubrir necesidades básicas como cocinar, asearse y limpiar sus hogares.