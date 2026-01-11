Las 5 claves de Panamá y el mundo este 11 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este domingo 11 de enero, la agenda informativa en Panamá estuvo marcada por una serie de hechos relevantes de alcance nacional e internacional, que abarcan desde la política exterior y la justicia, hasta la seguridad y la situación social en el interior del país.

-El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), se adhirió a un comunicado conjunto de países de la región en el que se expresa un firme rechazo al decreto emitido por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ordena un recuento general de votos y desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE). La postura panameña respalda el respeto a la institucionalidad democrática en el país centroamericano.

-Este lunes 12 de enero se reanuda el juicio por el caso Odebrecht en Panamá, luego de múltiples aplazamientos. El proceso es considerado uno de los más extensos y complejos del sistema judicial panameño, debido a la magnitud del caso y el número de personas involucradas.

El programa de adiestramiento conjunto entre fuerzas panameñas y personal militar de Estados Unidos, como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Entre el 12 de enero y el 26 de febrero, 61 unidades del Senan, la Policía Nacional y el Senafront participarán en entrenamientos junto a 50 infantes de marina estadounidenses, en jornadas que se desarrollarán en bases militares del país.

-La crisis por falta de agua potable en el distrito de Chitré, donde miles de familias permanecen afectadas tras la suspensión temporal de operaciones de la planta potabilizadora por trabajos de desinfección de tuberías, una situación que ha generado dificultades en varios sectores de la ciudad.

-Cuba anunció la reanudación de los vuelos entre Caracas y La Habana, con el objetivo de facilitar el retorno de personal cubano que se encontraba en Venezuela, en medio de versiones sobre un repliegue tras una reciente escalada política y militar en el país sudamericano.

Estos acontecimientos configuran una jornada informativa marcada por decisiones clave en política exterior, justicia, seguridad y servicios básicos, con impacto directo en Panamá y la región.