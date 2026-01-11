Díaz-Canel responde a declaraciones de Trump: ‘Nadie nos dicta qué hacer’

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó este domingo 11 de enero el ultimátum del mandatario estadounidense Donald Trump, quien instó a La Habana a “alcanzar un acuerdo” y advirtió sobre el fin del petróleo y el dinero venezolano hacia la isla.

En un mensaje publicado en X, Díaz-Canel afirmó que Cuba es una nación libre, independiente y soberana, y subrayó que su gobierno no acepta presiones externas.

“Nadie nos dicta qué hacer”, escribió el mandatario, al asegurar que el país se prepara y está dispuesto a defender la patria “hasta la última gota de sangre”.

Las declaraciones se producen luego de que Trump advirtiera que, si no se alcanza un acuerdo con Washington, se detendrá el flujo de petróleo y recursos financieros provenientes de Venezuela, sin detallar las consecuencias de esa medida.

Díaz-Canel acusó a los críticos de Cuba de atacar al país por la decisión soberana de su pueblo de elegir su propio modelo político.

Además, señaló que quienes responsabilizan a la Revolución de las severas carencias económicas que enfrenta la población “deberían callar por vergüenza”, al considerar que estas son resultado de las medidas de presión y asfixia económica aplicadas por Estados Unidos durante más de seis décadas.

Desde el año 2000, y bajo el embargo estadounidense, Cuba ha dependido en gran medida del petróleo venezolano, suministrado a partir de un acuerdo alcanzado durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez. En los últimos dos años, la isla enfrenta una grave escasez de combustible que impacta la actividad económica y la generación eléctrica.

Más temprano, el canciller cubano Bruno Rodríguez también reaccionó a las advertencias de Trump y afirmó que Estados Unidos actúa como “un hegemón criminal y descontrolado” que amenaza la paz y la seguridad, no solo de Cuba y la región, sino del mundo.