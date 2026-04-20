Netanyahu anuncia ‘medidas severas’ contra soldado israelí que golpeó estatua de Jesús en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes 20 de abril que se aplicarán “medidas severas” contra un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que fue grabado golpeando con un mazo una estatua de Jesús crucificado en el sur del Líbano.

El hecho, cuya autenticidad fue confirmada por el ejército israelí, ha generado una fuerte reacción internacional y amplia difusión en redes sociales, debido a la carga simbólica y religiosa del incidente.

“Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano”, expresó Netanyahu a través de su cuenta en la red social X.

El mandatario añadió que condena el acto “en los términos más enérgicos” y aseguró que las autoridades militares ya iniciaron una investigación penal para determinar responsabilidades.

“Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor”, sostuvo.

Ejército israelí abre investigación

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron en un comunicado que la imagen es auténtica y calificaron el hecho como de “suma gravedad”. Asimismo, señalaron que la conducta del soldado “es totalmente inconsistente con los valores que se esperan de las tropas”.

El ejército indicó que se tomarán “medidas apropiadas contra todos los involucrados” y que ya se estableció contacto con la comunidad local para proceder a la restauración de la estatua.

Reacciones oficiales

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, también condenó el incidente, calificándolo como un acto “vergonzoso y deshonroso”.

“Confío en que se tomarán las necesarias medidas severas contra quien haya cometido este repugnante acto”, publicó en la misma red social.

Además, ofreció disculpas públicas a la comunidad cristiana: “Pedimos disculpas por este incidente a cada cristiano cuyos sentimientos hayan sido heridos”, agregó.

El hecho y su contexto

La estatua afectada se encuentra en la localidad cristiana de Debel, en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Autoridades municipales señalaron a la agencia AFP que el monumento está ubicado en el pueblo, aunque no pudieron confirmar de forma independiente si sufrió daños estructurales.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión en la región. Líbano se ha visto arrastrado al conflicto en Medio Oriente desde marzo, cuando el grupo Hezbolá lanzó ataques con cohetes contra Israel en apoyo a Irán, lo que provocó una respuesta militar israelí con bombardeos e incursiones en el sur del territorio libanés.