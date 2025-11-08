Neutralizan intento de atentado con explosivos en un batallón militar de Colombia

Las autoridades colombianas neutralizaron este sábado un intento de atentado con explosivos contra las instalaciones del batallón militar Gustavo Rojas Pinilla, en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro), según informaron fuentes oficiales.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, indicó que se realizaron explosiones controladas de algunos artefactos hallados dentro de un camión volqueta abandonado en las inmediaciones del batallón militar.

“Desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de la comunidad de Tunja sobre un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron los protocolos de atención en conjunto con el Ejército, la Policía Nacional y la Alcaldía para corroborar qué tipo de elementos se encontraban dentro del vehículo”, explicó Pico en un video compartido en redes sociales.