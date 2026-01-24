“Nos iban a matar”: Delcy Rodríguez revela presuntas amenazas de Estados Unidos contra ella, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confesó que tanto ella como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, fueron amenazados de muerte por Estados Unidos, tras recibir un ultimátum de 15 minutos por parte de Washington para cumplir sus órdenes. Así se desprende de una reunión privada de influenciadores oficialistas que se llevó a cabo siete días después de los ataques estadounidenses.

El entonces ministro de Comunicación e Información del país sudamericano, Freddy Ñáñez, sostuvo su teléfono y lo acercó al micrófono para que los asistentes pudieran escuchar durante seis minutos la voz temblorosa de la vicepresidenta del líder depuesto Nicolás Maduro, quien en esos días recibió el encargo del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de quien hasta entonces era el mandatario del país con las mayores reservas petroleras del mundo.

“Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder y, si no lo hacíamos, nos iban a matar”, señaló ante los presentes en un cónclave filtrado por el colectivo periodístico ‘La Hora de Venezuela’.

Según el diario británico ‘The Guardian’ —que reveló esta semana que los hermanos Rodríguez acordaron un marco de cooperación con Estados Unidos en caso de que Maduro quedara fuera del poder meses antes de los ataques a Venezuela—, la confesión de la líder interina pondría en evidencia la desesperación de las altas figuras del régimen venezolano por asegurar el control de la narrativa tras la operación “Determinación Absoluta”, ejecutada el pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Otra de las consecuencias inmediatas que temían los hermanos Rodríguez ante la incursión del Ejército estadounidense en Caracas era la fractura paulatina del chavismo, ante la posibilidad de que tanto ella como su hermano y otros miembros supervivientes del régimen fueran considerados traidores. En este sentido, Rodríguez abogó en dicha reunión por la unidad del movimiento político de la Revolución Bolivariana para lograr la liberación de la pareja presidencial, que se encuentra actualmente en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

En la llamada telefónica, Rodríguez afirmó además que, en un primer momento, el Ejército estadounidense le comunicó que tanto Maduro como Flores habían sido “asesinados”, y no “secuestrados”, como supo más tarde. La alta dirigente chavista también lamentó asumir sus funciones en estas circunstancias y aseguró que “las amenazas y el chantaje” seguían presentes.

“Nosotros tenemos que proceder con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas”, exhortó a los presentes, al tiempo que delineó los tres objetivos de su gestión: “preservar la paz, rescatar a nuestros rehenes y preservar el poder político”.

El pasado miércoles, The Guardian publicó que tanto Jorge como Delcy Rodríguez entablaron negociaciones secretas con Estados Unidos y Catar para que esta última asumiera el poder en caso de que Maduro partiera hacia un exilio dorado. Un funcionario estadounidense, con conocimiento de los diálogos —en los que participó, entre otros, el secretario de Estado Marco Rubio—, aseguró que Delcy manifestó lo siguiente: “Maduro se tiene que ir”.

Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como la Casa Blanca elogiaron la gestión de Rodríguez tras asumir sus funciones, y no se descarta una futura visita de la líder venezolana a la residencia oficial del mandatario republicano.