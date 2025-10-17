Ola represiva en Venezuela deja al menos 30 detenidos y múltiples allanamientos, según Vente Venezuela

<b>La Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela</b>, partido de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/maria-corina-machado" target="_blank">ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado</a>, denunció una nueva ola represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro, la cual -según un comunicado- ha dejado al menos 30 'detenciones arbitrarias' y 'múltiples allanamientos' en los estados <b>Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas y Sucre</b>.De acuerdo con el colectivo Vente Venezuela, entre los detenidos se encuentran miembros de partidos políticos, líderes sociales y familiares de dirigentes opositores, quienes han sido sometidos a desaparición forzada.