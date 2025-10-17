  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Ola represiva en Venezuela deja al menos 30 detenidos y múltiples allanamientos, según Vente Venezuela

Una mujer colombiana sostiene una foto de un familiar detenido en Venezuela durante una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar.
Una mujer colombiana sostiene una foto de un familiar detenido en Venezuela durante una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar. SCHNEYDER MENDOZA | AFP
Por
Manuel Vega Loo
  • 17/10/2025 14:34
El comité calificó estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos.

La Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció una nueva ola represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro, la cual -según un comunicado- ha dejado al menos 30 “detenciones arbitrarias” y “múltiples allanamientos” en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas y Sucre.

De acuerdo con el colectivo Vente Venezuela, entre los detenidos se encuentran miembros de partidos políticos, líderes sociales y familiares de dirigentes opositores, quienes han sido sometidos a desaparición forzada.

“Muchos de estos allanamientos ilegales están siendo realizados de manera violenta y sin orden judicial”, destacó.

Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares, señaló el comunicado.

El comité calificó estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos.

Asimismo, Vente Venezuela exigió el cese inmediato de la persecución política y alertó a la comunidad internacional sobre lo que describe como una política sistemática de “terrorismo de estado”, dirigida contra venezolanos “por pensar distinto”.

El colectivo reiteró su llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que documenten los abusos y acompañen a las víctimas de esta nueva escalada represiva.

Lo Nuevo