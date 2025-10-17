Ola represiva en Venezuela deja al menos 30 detenidos y múltiples allanamientos, según Vente Venezuela

La Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció una nueva ola represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro, la cual -según un comunicado- ha dejado al menos 30 “detenciones arbitrarias” y “múltiples allanamientos” en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas y Sucre. De acuerdo con el colectivo Vente Venezuela, entre los detenidos se encuentran miembros de partidos políticos, líderes sociales y familiares de dirigentes opositores, quienes han sido sometidos a desaparición forzada.

“Muchos de estos allanamientos ilegales están siendo realizados de manera violenta y sin orden judicial”, destacó.

Además, funcionarios se roban incluso pertenencias que se encuentran en la propiedad, como vehículos y celulares, señaló el comunicado. El comité calificó estos hechos como graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos.