Oposición venezolana lanza oficina de vocería oficial de María Corina Machado y Edmundo González

A partir de este 20 de diciembre, la oposición venezolana cuenta con un nuevo canal institucional de comunicación.

A través de un anuncio difundido en la red social X, se informó la puesta en marcha de la Oficina de la Vocería Oficial de la líder opositora María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia, un espacio destinado a la difusión de información oficial relacionada con el movimiento democrático venezolano.

Según el comunicado, la nueva oficina tiene como propósito centralizar información considerada oficial y verificada, ofrecer acceso a datos, encuestas y documentación electoral, así como combatir la desinformación “con transparencia y rigor”.

El contenido será publicado tanto en español como en inglés y estará disponible a través del portal web venezuelaoficial.com.

La oposición señaló que este espacio servirá como plataforma para la divulgación de comunicados, entrevistas, noticias y pronunciamientos del liderazgo opositor, en un contexto marcado por disputas políticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos electorales en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida, Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones del Comando Con Venezuela, fungirá como vocera oficial en español, mientras que David Smolansky, director adjunto de la oficina del Comando Con Venezuela en Washington, asumirá la vocería en inglés.

Además de la difusión de información digital, la Oficina de Vocería Oficial se encargará de gestionar la emisión de comunicados formales y la organización de ruedas de prensa para informar sobre acontecimientos relevantes relacionados con el liderazgo opositor y la coyuntura política venezolana.

El lanzamiento de esta iniciativa ocurre en un momento clave para la oposición, que insiste en reivindicar el mandato ciudadano expresado, según sus declaraciones, en procesos políticos realizados el 22 de octubre de 2023 y el 28 de julio de 2024.

En ese sentido, el comunicado subraya que la plataforma busca estar “al servicio de la voluntad nacional y soberana del pueblo de Venezuela”.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre la creación de esta oficina. Sin embargo, el anuncio refuerza los esfuerzos de la oposición por consolidar una estructura comunicacional propia y proyectar su mensaje tanto a nivel nacional como internacional.