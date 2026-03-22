Opositores venezolanos entregan al Parlamento lista de presos políticos

La Red de Excarcelados por la Democracia (RED), agrupada por opositores recientemente liberados en Venezuela, entregó una lista de presos políticos al Parlamento para que sus casos sean revisados y puedan recibir la medida de amnistía, informó este sábado el exdiputado, Américo De Grazia.

En declaraciones a la prensa desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), De Grazia indicó que el viernes se reunieron con parte de la comisión que vigila el cumplimiento de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero, en la que también pidieron que se publique la lista completa de todos los que han recibido la libertad plena.

“El oficialismo dice que ha liberado a 8.000 personas, que ya les ha limpiado su expediente (...), bueno queremos saber quiénes son”, señaló el exdiputado.

Igualmente, dijo que el objetivo es cruzar la data que pudieron recolectar con otras organizaciones como Provea y el Foro Penal para que no quede ninguna persona excluida.

De Grazia señaló que en la reunión se expusieron los casos de Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel, que sus familiares y distintas ONG denuncian que están en desaparición forzada.

Por su parte, el politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans, indicó que se le entregó una comunicación a la comisión parlamentaria en la que también se les exige la devolución de los bienes incautados a los presos políticos que ya fueron liberados.

“Un elemento gravísimo que ha sido el hecho de que a cada uno de los que se ha detenido, se le ha considerado sus propiedades como botín de guerra y necesitamos que haya clarificación sobre esto”, añadió.