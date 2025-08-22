Padre de Miguel Uribe Turbay será precandidato presidencial

<b>Miguel Uribe Londoño</b>, padre del asesinado senador <b><a href="/tag/-/meta/miguel-uribe-turbay">Miguel Uribe Turbay</a></b>, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido de derecha <b>Centro Democrático</b>, informó este viernes esa fuerza política, la principal de la oposición al presidente Gustavo Petro.Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita <i>'ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay'.</i><i>'Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial'</i> para las elecciones de 2026.