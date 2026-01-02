Panamá se prepara ante posible aumento de migrantes venezonalos por el Darién

Panamá se encuentra elaborando un protocolo para la recepción de migrantes indocumentados que puedan ingresar al país por la selva del Darién, confirmó este martes el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Leblanc señaló que existe preocupación por la situación en Venezuela, ante la posibilidad de un escenario de inestabilidad social que pueda generar un nuevo éxodo masivo de migrantes desde el sur hacia el norte del continente, con impacto directo en el territorio panameño.

“Estamos muy preocupados por lo que ocurra en Venezuela. Si hay un estallido social, podríamos volver a tener un flujo migratorio masivo que atraviese Panamá”, advirtió el funcionario.

Las declaraciones se producen luego de que, durante 2025, el cruce de migrantes por el Darién se redujera en un 99 %, según cifras oficiales. Al cierre del año pasado, 3,091 personas atravesaron esa ruta, en contraste con las 302,203 registradas en 2024.

Leblanc destacó que, pese a la reducción reciente, Panamá debe mantenerse preparada. Indicó que en los últimos años más de 1.2 millones de migrantes transitaron por el país, y que menos del 0.5 % permaneció en territorio panameño, lo que —según afirmó— demuestra que el país sigue siendo mayormente un punto de tránsito.

El Defensor del Pueblo informó además que ya se instaló una mesa de diálogo con representantes de las Naciones Unidas, con el objetivo de definir los protocolos de atención, recepción y protección de derechos humanos ante un eventual repunte del flujo migratorio.

Este anuncio se da en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que Washington desplegara un operativo marítimo en aguas cercanas al territorio venezolano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Dichas acciones han dejado, según reportes oficiales, 37 presuntas narcolanchas destruidas y cerca de 115 fallecidos.