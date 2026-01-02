Panamá se prepara ante posible aumento de migrantes venezonalos por el Darién

<b>Panamá se encuentra elaborando un protocolo para la recepción de migrantes indocumentados que puedan ingresar al país por la selva del Darién</b>, confirmó este martes el <b>Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc</b>, durante la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.Leblanc señaló que existe <b>preocupación por la situación en Venezuela</b>, ante la posibilidad de un escenario de inestabilidad social que pueda generar <b>un nuevo éxodo masivo de migrantes desde el sur hacia el norte del continente</b>, con impacto directo en el territorio panameño.'<b>Estamos muy preocupados por lo que ocurra en Venezuela. Si hay un estallido social, podríamos volver a tener un flujo migratorio masivo que atraviese Panamá</b>', advirtió el funcionario.Las declaraciones se producen luego de que, durante 2025, el <b>cruce de migrantes por el Darién se redujera en un 99 %</b>, según cifras oficiales. Al cierre del año pasado, <b>3,091 personas atravesaron esa ruta</b>, en contraste con las <b>302,203 registradas en 2024</b>.Leblanc destacó que, pese a la reducción reciente, <b>Panamá debe mantenerse preparada</b>. Indicó que en los últimos años <b>más de 1.2 millones de migrantes transitaron por el país</b>, y que <b>menos del 0.5 % permaneció en territorio panameño</b>, lo que —según afirmó— demuestra que el país sigue siendo mayormente un punto de tránsito.El Defensor del Pueblo informó además que <b>ya se instaló una mesa de diálogo con representantes de las Naciones Unidas</b>, con el objetivo de <b>definir los protocolos de atención, recepción y protección de derechos humanos</b> ante un eventual repunte del flujo migratorio.Este anuncio se da en un contexto de <b>alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos</b>, luego de que Washington desplegara un <b>operativo marítimo en aguas cercanas al territorio venezolano</b>, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Dichas acciones han dejado, según reportes oficiales, <b>37 presuntas narcolanchas destruidas y cerca de 115 fallecidos</b>.